Filha de Gugu Liberato é detida nos EUA

Marina Liberato teve que prestar esclarecimentos à Polícia ao ser detida diante da acusação de invasão a uma residência

Uma nova vertente causa rebuliço na família de Gugu Liberato. Sua filha, Marina Liberato foi detida nos Estado Unidos ao ser acusada de invadir uma residência no estado. O caso tomou os holofotes nesta quinta (01) e roda diante dela ser uma das acusadas de invadir uma casa.

Em 2020, ela se envolveu em uma confusão em LA, no Sul da Califórnia. Diante do fato, ela acabou detida no condado de Orance County, de acordo com o jornalista Erlan Bastos.

O Boletim de Ocorrência ainda diz que Marina “entrou numa residência privada localizada na Royal Estades Boulevard sem a autorização ou permissão da proprietária Patrícia Quintilliano”.