Filha de Gagliasso deve receber mais de 180 mil por ser chamada de macaca

Racistas não passarão impunes! Titi Gagliasso, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, vai receber mais de R$500 mil de indenização por danos morais após ser chamada de macaca por Day McCarthy. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou a influenciadora a pagar a retratação diante de um vídeo em que ela chama Titi de macaca em 2017.

De acordo com o Notícias da TV, Day ainda poderá ser condenada criminalmente por racismo se for acusada pelo Ministério Público. Foi designado que a influenciadora deverá pagar R$190 mil pelos insultos, mas o advogado da família revelou à reportagem que o valor passará de meio milhão com juros e correções.

Advogado da família Gagliasso, Alexandre Celano contou à reportagem que o próximo passo é a busca pela condenação criminal de Day por racismo, crime inafiançável e imprescritível perante a lei. “Caberá ao Ministério Público processá-la”, resumiu o defensor.