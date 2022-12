Filha de Gabriela Prioli e Thiago Mansur nasce em São Paulo

Ava chegou com 3,350kg e 50 cm na maternidade Pró Matre

Essa coluna é só alegria, ainda mais perto do Natal. Os fãs de Gabriela Prioli e Thiago Mansur levaram o maior presente do casal, afinal Gabi entrou em trabalho de parto ontem (22) e deu à luz a sua primeira filha com o dj, Ava. A pequena chegou saudável com 3,350kg e 50 cm.

“Comunicamos que nasceu na tarde desta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022, às 12h33, Ava Prioli Mansur, primogênita da apresentadora e advogada Gabriela Prioli e do músico Thiago Mansur”, afirmou a assessoria de imprensa.

Prioli ainda foi clicada na maternidade logo após o trabalho de parto ao lado do seu marido. “Ava Prioli Mansur”, disse ela na legenda.

“Sabe aquela sensação que os pais falam: ‘ah, você não vai entender, é um sentimento muito único, não dá pra descrever esse sentimento, só quem é pai e quem é mãe consegue saber porque é indescritível?’. Então, vou ser clichê e dizer que é exatamente esse sentimento multiplicado por um milhão de vezes. É um amor incondicional’, disse o pai muito emocionado”, contou a postagem.