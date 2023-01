Filha de Elvis Presley e ex-esposa de Michael Jackson morre após parada cardíaca

Lisa Marie Presley teve que ser levada às pressas para o hospital, mas não resistiu.

Meu Deus! A filha de Elvis Presley, Lisa Marie, teve que ser levada às pressas para a emergência após uma parada cardíaca. De acordo com o TMZ, a ex-esposa de Michael Jackson chamou os paramédicos que a atenderam na sua residência.

“Os paramédicos realizaram RCP na quinta-feira em sua casa em Calabasas antes de correrem para um hospital. Também nos disseram que eles conseguiram recuperar um pulso antes que ela fosse transportada”, disse a fonte.

De acordo com as fofoqueiras de plantão, a filha de Elvis estava sendo tratada no hospital recebendo os devidos cuidados, porém não resistiu.