Filha de Eliana já demonstra interesse por televisão: “Observo e apoio”

Em entrevista para o jornal O Globo, a apresentadora do SBT contou detalhes sobre a relação da sua filha, Manuela, com a TV

A apresentadora mais bem paga do SBT não deixou de dar detalhes sobre a sua possível sucessora. Aloca! Eliana contou que sua filha, Manuela, de 5 anos, já apresenta interesse pela televisão e tem o apoio da mãe para sua vontade de seguir carreira na TV. Em entrevista ao O Globo, ela contou que a pequena não esconde o seu desejo artístico.

“Ela foi por vontade própria dela. Ela ama o ofício e parece que tem jeito para a coisa”, contou a apresentadora. “Não sei se eles vão seguir a carreira artística. Como mãe, eu observo e apoio, assim como ocorreu comigo. Se não fosse a minha mãe, eu não teria conquistado tudo isso”, disse Eliana.

Eliana ainda conta que o seu primeiro filho, Arthur, de 11 anos, também se interessa, mas tem vergonha de aparecer nas telinhas. “O mais velho também me acompanha há muitos anos e ficou super animado com a estreia no ‘Criança Esperança’”, revelou.