Filha de Dudu Nobre retorna para as redes sociais: “Já comecei o meu tratamento com a psicóloga”

Olivia tinha saído das redes para cuidar da saúde mental após episódio de abuso sexual em festa

Contei para vocês que a filha de Dudu Nobre deu um tempo nas redes sociais depois de ter sido vítima de abuso sexual em uma balada no Rio. Olivia voltou para as redes e aconselhou que é muito importante ter uma psicóloga para compartilhar e desabafar.

“To melhor, to melhorando, já comecei o meu tratamento com a psicóloga, porque é muito importante ter uma pessoa para desabafar. Me afastei esse tempo porque achei necessário ficar distante das redes sociais, mas não quero que minha vida pare por essa situação, queria ficar um pouco com minha afamília”, disse em vídeo.

Olivia é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom. O casal se separou em 2009 e segue a vida desde então.