Filha de Carla Perez e Xanddy comenta vida amorosa: “O que importa é ser feliz”

Camilly Victória abriu o seu coração e mesmo com a vida amorosa bem discreta, ela confirma o seu namoro com outra mulher

A filha de Carla Perez e Xanddy ficou no holofote da mídia ao assumir o seu namoro com outra mulher. Acontece que Camilly Victória sempre foi muito reservada com a sua vida sexual, e amorosa com sua parceira, mas ela decidiu abrir o seu coração e fazer revelações sobre o seu romance, ressaltando que o importante é ser feliz.

Ela contou que seu namoro com Edayzia, mais conhecida como Daze. “Já me acostumei com boatos. Quem está feliz consigo mesmo não sai falando da vida de ninguém. O que importa é ser feliz consigo mesmo, verdadeira, cuidar de quem eu amo e da minha vida”, disse a cantora, que mora em Orlando, nos Estados Unidos.

“Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com MUITO amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como EU sou, nem mais nem menos. Sempre deixaram muito claro que me apoiam em tudo”, disse.