Filha de Baby do Brasil faz declaração polêmica sobre útero 

Gente, eu ainda não acredito no que eu acabei de ouvir. Eu e minhas amigas estamos aqui em casa fazendo uma maratona de podcasts. Decidimos então, assistir a entrevista da Sarah Sheeva, filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, no podcast Inteligência Ltda., do comediante Rogério Vilela.

Só que, de repente, a religiosa e cantora solta uma declaração bem controversa ao afirmar que o útero da mulher absorve o DNA de todos os homens com quem fez sexo durante a vida. “Acontece que a ciência comprovou que nós, mulheres, absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, que é um portal. Todos os parceiros! Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja: não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético”, revelou.

E é claro que essa fala polêmica da cantora, que também é escritora, conselheira sentimental e pastora, gerou uma avalanche de críticas nas redes sociais. Muitos usuários expressaram indignação e desacordo com a declaração, enquanto outros afirmavam que Sarah estava propagando desinformação sobre o corpo feminino.

Especialistas na área de saúde reprodutiva se pronunciaram sobre o assunto. Eles deixaram claro que a afirmação de Sarah não tem nenhum embasamento científico e garantiram que o útero não absorve material genético de parceiros sexuais.