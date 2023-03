Filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, Sarah Sheeva, crítica e chama Coldplay de “Capetaplay”

A pastora afirma que as melodias que são utilizadas pela banda britânica estão de alguma forma manipulando nossas mentes e almas.

Gente, que os shows que a banda britânica Coldplay está fazendo aqui no Brasil estão sendo um grande sucesso não é novidade pra ninguém, afinal desde o início da turnê a banda tem lotado diariamente locais como o Estádio do Morumbi, em São Paulo. Porém, como nem mesmo Jesus agradou a todos, com eles não seria diferente, e um ótimo exemplo desses haters é a pastora Sarah Sheeva.

Filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, Sarah Sheeva ficou extremamente revoltada ao ver uma publicação em que dizia a seguinte frase: “Coldplay é mais crente que muitos crentes”.

Diante disso, ela então escreveu um mega comentário detonando as melodias cantadas pela banda e afirmando que é através delas que nossas almas e mente estão sendo manipuladas.

“Se engana quem acha que o diabo seja tão burro de se revelar na letra de uma música. Nunca É a LETRA QUE MINISTRA. O QUE MINISTRA É A MELODIA. A letra entra “SÓ” na tua mente (alma, entendimento), porém, a melodia entra no teu espírito humano, e ministra e LIBERA algo dentro de você, que você não discerne com a mente/alma. É por não discernir, que muitos brincam, debocham, ignoram… mas o efeito de ouvir essa banda virá na tua vida nos próximos meses, só observe as tuas lutas internas aumentando, as forças sumindo, as tentações ficando cada vez mais fortes… é o efeito primário da música do mundo, pois é impossível você não ser afetado por uma música que foi inspirada pelo espírito-da-glória-do-mundo”, afirmou Sheeva.

Por fim, de forma completamente pejorativa, a pastora ainda chama a banda britânica de “Capetaplay”, afirmando que está dando este “alerta” em nome do próprio Deus.

Não se engane, no céu não toca “Capetaplay”, os anjos de Deus não cantam “Coldinferno”, eles não gostam, mas você sim, você gosta, e não abre mão disso… No grande dia você não poderá dizer que Deus não usou alguém pra te alertar, pois eu estou aqui fazendo esse trabalho por ordem dEle”, finalizou Sarah