Filha de Arlindo Cruz quebra silêncio sobre internação do pai: “Já fica em CTI normalmente”

Flora Cruz soltou o verbo e contou detalhes sobre a internação do pai no Rio de Janeiro

Flora Cruz usou suas redes sociais para contar mais detalhes sobre a internação do seu pai, Arlindo Cruz. A influenciadora disse que o cantor está internado no CTI da Casa de Saúde São José no Rio de Janeiro desde o início do mês com quadro de pneumonia.

“Estou aqui em São Paulo à trabalho, mas estou passando para tranquilizar os fãs, os amigos, os familiares do meu pai, do Arlindão. Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José, o quadro dele… Ele já fica em CTI normalmente… Mas ele está tratando de uma pneumonia e está se recuperando super e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele está bem, já já está em casa e a gente conta, como sempre, com a oração dos fãs, dos amigos, dos familiares. E é isso, um beijo no coração de todo mundo e muito axé”, declarou.

Em nota do hospital, informaram que o quadro de saúde do artista é estável.