Filha de Arlindinho sofreu ataques racistas na escola 

Genteee, o cantor Arlindinho, filho de Arlindo e Babi Cruz, apareceu em suas redes sociais para denunciar que sua filha mais velha, Maria Hellena foi vítima de racismo na escola. Além de lamentar o ocorrido, o sambista disse que as providências cabíveis foram tomadas.

“Reiteramos que racismo é crime, conforme previsto na legislação brasileira, e deve ser tratado com a seriedade que merece. Agradecemos o apoio e a compreensão de todos neste momento difícil”, escreveu.



Só que a Talita Arruda, que é ex de Arlindinho e mãe de Maria Hellena com o cantor, afirmou em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (17), que a filha foi vítima de racismo na Escola Mais, unidade Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo e ressaltou que a instituição de ensino ainda não havia tomado nenhuma medida.

Os ataques racistas contra Maria Hellena foi cometido por uma outra aluna durante uma aula de vôlei.



“Eu me pergunto cadê os pais que até agora não se retrataram? ‘Joga sua macaca’, uma entre outras! Vivemos em um país onde a luta contra o racismo ainda é grande! Onde a luta por igualdade e respeito parece ser só uma bobagem da parte de quem exige e sofre com tal crime. Venho de uma família de negros, tenho uma filha preta e não medirei esforços para que a dor da minha filha seja amenizada, uma vez que não pude evitar essa dor”, escreveu.

Segundo reportagem da Quem, a assessoria de comunicação da Escola Mais, unidade Vila Sônia, lançou uma nota nesta sexta-feira (17) garantindo que “a escola não compactua com atitudes de racismo”. Leia o texto na íntegra, abaixo:

“A Escola Mais não compactua com atitudes de racismo. Casos ocorridos dentro da escola serão sempre tratados de maneira privada diretamente com as famílias dos envolvidos, cuidando e acolhendo estudantes que sofrem esse tipo de violência, tomando as medidas educativas necessárias e evitando exposição dos menores para sua própria proteção. Estamos em constante movimento pela promoção e implementação de uma educação antirracista com o objetivo de melhorar a nossa sociedade. Acreditamos na potência e valor da educação, por isso, convidamos a todos para nosso Café com Direção na segunda-feira (20/05) em que, mais uma vez, falaremos sobre nossa busca por uma sociedade antirracista“.