Filha de Arlindinho é vítima de racismo na escola

Gentee, eu não consigo acreditar que ainda temos que lidar com situações como essa, em pleno 2024. Recentemente, a pequena Maria Hellena, filha do cantor Arlindinho e de sua ex-companheira, a pedagoga Talita Arruda, foi vítima de ataques racistas na escola onde ela estuda.

Após realizar um boletim de ocorrência contra o terrível acontecimento, Talita conta detalhes da situação que aconteceu durante uma aula de vôlei na qual a criança participava.

“Uma criança preconceituosa se referiu a ela com palavras criminosas. Eu me pergunto: cadê os pais que até agora não se retrataram? ‘Joga sua macaca’, uma entre outras. A escola ainda não se retratou”, relatou a mãe de Maria Hellena.

Já através do seu instagram, Arlindinho afirma que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas: “Reiteramos que racismo é crime, conforme previsto na legislação brasileira, e deve ser tratado com a seriedade que merece. Agradecemos o apoio e a compreensão de todos neste momento difícil”, afirmou o cantor.

Em nota, a escola em que esse triste ocorrido aconteceu, a “Escola Mais”, afirmou que não compactua com esse tipo de atitude e que o caso está sendo tratado de maneira privada diretamente com as famílias envolvidas no caso. “Estamos em constante movimento pela promoção e implementação de uma educação antirracista com o objetivo de melhorar a nossa sociedade. Acreditamos na potência e valor da educação, por isso, convidamos a todos para nosso Café com Direção na segunda-feira (20/05) em que, mais uma vez, falaremos sobre nossa busca por uma sociedade antirracista”, notificou a instituição de ensino.