Filha de Ana Maria Braga afirma que não é antivacina

A professora, filha mais velha da apresentadora, virou assunto após chamar a campanha de vacinação do Ministério da Saúde de “agenda satanista”

Gente, após toda a repercussão que a sua fala a respeito da vacina da covid-19 teve, a filha mais velha da nossa amada apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, utilizou o seu perfil no instagram para afirmar que não é antivacina.

De acordo com ela, após chamar a campanha de vacinação do Ministério da Saúde de “agenda satanista”, a professora do hatha yoga afirmou que mexeu em um vespeiro ao falar sobre o assunto e defendeu a liberdade individual de cada um de se vacinar ou não.

“Cada um tem o direito de escolher o que coloca no próprio corpo, vacina é vida para você, [mas] pode não ser para outras pessoas. Salvou vidas com certeza, mas realmente não para a transmissão do vírus, começa por aí… As pessoas têm que ter opção, saúde é um assunto pessoal e intransferível, muito importante termos direito à liberdade.”