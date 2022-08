Figurinha de Neymar é a mais disputada do álbum da Copa do Mundo

Internautas ofereceram R$9 mil pela imagem do jogador

Quem encontrar a figurinha de Neymar para o álbum da Copa do Mundo pode-se dizer com sorte,e muito mais que isso, rico! Afinal a figurinha do jogador brasileiro é uma das mais disputadas do álbum. Bernardo Roncatti foi parar no G1 por causa das propostas inusitadas que recebeu em troca da figura do jogador.

“Fui até uma banca, mas não tinha mais álbum de capa dura. Para não perder a viagem, comprei algumas figurinhas. Na fila, encontrei uma criança que falou sobre as figurinhas raras. Comprei oito pacotes, e no último que abri estava a figurinha gold do Neymar”, disse o estudante de arquitetura.

Bernardo, que não é bonbo nem nada, pretende vender a figurinha de Neymar para conseguir viajar. O jovem chegou a receber a oferta de um relógio, moedas ou uma ninhada de cachorros de raça.

A figurinha do jogador já teve lances de até R$9 mil em um site de compra e venda. É o mesmo que completar o álbum uma boa quantidade de vezes. Aloca!