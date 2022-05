Figura! Gkay faz festa surpresa para Lucas Rangel e se veste de Kim Kardashian

A humorista fez uma festa surpresa para celebrar o aniversário do amigo

Nesta segunda-feira, (23), Gkay preparou uma festa surpresa para um dos seus melhores amigos, Lucas Rangel! E o tema? Balenciaga! Uma marca chiquérrima para quem não conhece e que é a preferida da dupla.

E para entrar ainda mais no espírito da festa, Gkay usou aquele look todo fechado da marca, que a Kim Kardashian usou no MetGala do ano passado, para homenagear o amigo. Lucas amou a festa e ficou super emocionado, mas claro que gargalhou da roupa da humorista né? “Que que a gente não faz pelos amigos?”, comentou Gkay.

Ai eu amei a festa e o empenho dela viu? Amigo que é amigo veste o que for preciso para fazer o outro feliz né? Mas quem não ficou feliz foi o gatinho que correu dela viu?

E por falar no look da Gkay, no último domingo, (22), a marca lançou sua nova coleção que é toda fechada real e é a cara dos Smilinguidos. Sinceramente, quem usa esse tipo de roupa, senhorrrrrrrrr!