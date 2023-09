“Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos!”, revela Arthur Aguiar ao anunciar término com Jhey Santucci

Três dias após anunciar que estão esperando um bebê, o ator anuncia que não está mais namorando com a mãe de seu (sua) segundo (a) filho (a).

Gente? O que é que está acontecendo? Na última sexta-feira (15) o ator Arthur Aguiar utilizou as suas redes sociais para anunciar aos seus fãs que ele e a influenciadora Jheny Santucci estão grávidos, porém, no início da tarde desta segunda-feira (18), através de um post em seus stories Arthur revela que o relacionamento entre ele e a mãe do seu (sua) segundo (a) filho (a) acabou.

“A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. Admiro muito a mulher que ela é! Parceira, inteligente,alto astral, divertida, independente financeiramente, empreendedora, dona do seu próprio negócio… Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho (a)”, iniciou o post.

Logo em seguida, ele conta um pouco sobre como tudo aconteceu, com muita sinceridade, entre ele e a influenciadora. “Nossa história foi muito rápida e muito intensa. A gente se conheceu no final de março e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela”, e continuou: “Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu a sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos!”

Contudo, ele conta que, durante 3 meses eles tentaram manter um relacionamento amoroso, mas que infelizmente,não deu certo, já que, desde o começo, não era aquilo que eles queriam.

“Lógico que não foi uma notícia fácil pra nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre benção na nossa vida! E estamos MUITO felizes em saber que em breve teremos um pedacinho de nós em nossos braços”, e anunciou: “Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de 2 semanas de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar, morar junto pra gente entender como seria isso… Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha.”

Por fim, Arthur afirma que não voltará falar sobre o assunto em suas redes sociais e pede para que seus fãs respeitem o momento em que eles estão passando

“Assim como não abrimos a nossa vida pessoal, o nosso namoro, quando começamos, também não vou abrir agora. Tudo que tinha pra ser dito já foi dito aqui e não voltarei mais a falar sobre isso.Vamos focar na boa relação que a gente já tem e em cuidar do nosso filho ou filha. Obrigada pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento. Amo vocês!”, finalizou o ator.