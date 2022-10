Festival de rap tira o nome de Luísa Sonza do line-up

Após críticas, o REP Festival retirou o nome da cantora que faria uma apresentação especial com Xamã

Lá vem o cancelamento? Faz um tempo que Luísa Sonza se envolveu em um episódio de racismo, mas parece que o público está longe de passar por cima de tudo que a loirinha do pop aprontou. A gata estava anunciada no line-up do REP Festival com uma apresentação no palco ao lado de Xamã. Acontece que o público não gostou nada disso e pressionou que o nome da loira fosse retirado das atrações do dia.

A polêmica não vem acontecendo de hoje, afinal o rap nasceu na cultura preta, principalmente nas periferias dos Estados Unidos até chegar no Brasil com uma nova roupagem e carregado de críticas sociais importantíssimas.

Não sabemos detalhes de como ficaram as causas contratuais, mas sabemos que o nome da lora foi retirado das atrações que vão rolar. Vish!