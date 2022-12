Ferrugem revela já ter feito sexo grupal: “Quando eu era mais novo, era toda hora”

O cantor conta que apesar de já ter praticado algumas vezes sexo em grupo, os que ele faz sozinho em sua casa são bem melhores.

Gente, acredito que não ser tímido e se mostrar disposto a revelar segredos sobre a sua vida sexual são grandes requisitos para que um artista seja convidado para ser entrevistado pela humorista Tata Werneck. Um grande exemplo disso é o cantor de pagode Ferrugem, que se mostrou totalmente confortável em fazer revelações sobre a sua vida sexual durante a sua participação no programa Lady Night.

Em certo momento do programa, a apresentadora que é acostumada a tirar várias revelações de seus convidados e risadas do público através de metáforas sexuais, chamou o quadro “Chora Cuíca” onde, dentre as diversas perguntas feitas ao pagodeiro, Tata perguntou se ele preferia praticar relações sexuais sozinho ou “com a Companhia do Pagode”, se referindo a prática de sexo grupal.

“Quando eu era mais novo, era ‘Companhia do Pagode’ toda hora”, respondeu Ferrugem, porém, logo em seguida ele explicou: “[Mas] na boa, do fundo do coração? Não vale a pena. Eu penso que hoje, todos os ‘pocket shows’ que eu faço, no meu palco, lá em casa, são bem melhores e mais significativos para mim”.

Ainda através de metáforas, o pagodeiro foi questionado se alguma vez, por estar nervoso, já teria chegado meio “molejão” no momento do sexo, respondendo que já e afirmando ser algo normal que acontece com todos. “Meio bobão, né? Já. E quem disser que não, é um super-herói. Tem que dar um troféu para essa pessoa. Porque acontece!”