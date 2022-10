Fernando Zor publica lista de características para “mulher ideal” e é massacrado por internautas

Após toda a má repercussão que o post teve, o cantor apagou a publicação.

Pode até parecer mentira, mas isso realmente aconteceu. Nesta quarta-feira (20), o cantor Fernando Zor, segunda voz da dupla Fernando e Sorocaba, publicou em seu instagram uma lista, de 12 tópicos, onde ele descrevia características que uma mulher deve possuir para ser considerada por ele a “mulher ideal”.

A lista que publicada pelo ex-namorado de Maiara, da dupla sertaneja maiara e Maraisa, continha itens como: saber fazer arroz soltinho, gostar de carne mal passada, ser mais baixa que ele, ter pés pequenos, ter cabelos claros, saber fritar um ovo sem deixar que a geme estoure e votar no candidato a reeleição Jair Bolsonaro.

Como já era esperado, o cantor foi massacrado pelos internautas, que afirmaram diversas vezes que a atitude do cantor foi machista. Confira abaixo alguns dos comentários deixados na publicação de Fernando:

“Não se poderia esperar menos de um apoiador do atual presidente né? Machista”

“Estou chocado com essa lista ridícula”

“Que machismo ridículo! Eu teria vergonha”

“Essa vergonha você quer passar no crédito ou no débito?”

“Quer mulher ou uma funcionárias do lar?”

“A cara do machista nem queima”

Tendo notado que a sua lista não foi bem aceita pela web, o cantor apagou a publicação e sua equipe se pronunciou a respeito do caso, ao colunista Leo Dias. “Quem conhece o Fernando sabe do jeito dele mais brincalhão e descontraído e entendeu que o post feito por ele em sua rede social era uma brincadeira. Mas, algumas pessoas não e, por conta disso, o post foi arquivado pelo próprio.”