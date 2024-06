Fernando Rocha desabafa sobre diagnóstico de herpes-zóster: “Dor muito grande”

Fernando Rocha usou suas redes sociais para contar mais detalhes sobre o diagnóstico de herpes-zóster, responsável pela catapora e que pode ficar oculto no corpo humano até por décadas. O apresentador ressaltou que a doença tem causado variações emocionais em seu corpo e que já está tomando os cuidados médicos.

“Queria dar um depoimento sobre uma doença que estou enfrentando esses dias chamada herpes-zóster. Se você já teve catapora, tem mais de 40, 45 anos, você pode ter herpes-zóster. É uma doença que acontece também com relação à baixa imunidade, fatores emocionais. Mas, enfim, esse vírus da catapora, chamado varicela-zoster, fica armazenado no corpo, esperando uma janela de oportunidade”, começou ele.

Em seguida, o famoso comentou sobre os sintomas da doença.”Essa janela vem com a baixa imunidade, com variações emocionais. Sem saber precisar exatamente o que foi, mas estou com herpes zoster há cerca de uma semana. Já tomei os remédios antivirais que são necessários durante uma semana e agora estou encarando as sequelas dessa doença que é a dor. Mas é uma dor muito grande. É uma dor lancinante, é como se fosse uma espada fincando na parte da costela… E tem a ver com as emoções que a gente guarda na vida, que vão se acumulando, enfim, não sei dizer, mas são variações emocionais. Mas meu depoimento é só para dizer o seguinte: tem vacina para herpes-zóster. A vacina é oferecida só na rede particular, custa caro, cerca de R$ 800 e são duas doses. Mas a dor dessa doença é muito grande”, concluiu.