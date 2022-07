Fernando é surpreendido com presente de Maiara: “Eu mereço”

Só eu que acho o “Casal Io-iô”super fofo quando estão bem? O cantor Fernando Zor entregou em seus Stories no Instagram que passou a noite com cantora Maiara. O casal é conhecido na internet por suas dezenas de términos e reconciliações. O músico foi surpreendido com um buquê de 12 rosas vermelhas que a sertaneja mandou entregar na casa dele.

Fernando contou em seus vídeos que Maiara tinha um voô mais cedo e o dele é mais tarde e depois que passou a noite com ele, ela mandou as rosas de presente. Surpreso com o presente ele perguntou para a sua ajudante “Eu mereço”. E ainda completou “Gente, não estou acostumado com essas coisas, não. Abri a porta do quarto e olha o que estava lá. Foi a Maiara que mandou isso aqui”.

Ele ainda pontuou que ele quem manda flores para a cantou e demonstrou que realmente ficou surpreso com a atitude.