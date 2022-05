”Foi uma surpresa grande, uma emoção forte”, conta Fernanda Vasconcellos sobre gravidez

Atriz está grávida de um menino e conta que tinha convite para um novela esse ano

Ai, caiu um cisco aqui! Fernanda Vasconcellos está lindíssima grávida do seu primeiro filho e a notícia caiu como uma bomba de amor aqui para nós. Em entrevista para a jornalista Patrícia Kogut, a atriz contou um pouco da emoção de ser mãe de primeira viagem.

“Foi uma surpresa grande, uma emoção forte. Nunca imaginei que fosse ser assim. Mesmo se a gente estiver na expectativa, não deixa de ser. Quando vê que realmente está grávida, é emocionante e muito diferente da ficção. Me preparei para viver emoç

oes na ficção, mas na vida real é muito íntima, espontânea. É genuína e profunda”, contou.

Fernanda não deixou de lembrar da sua carreira em um momento tão especial. “Eu tinha o convite para uma novela, mas repensei justamente porque tinha acabado de sair de uma pandemia, que queria ser mãe, mas não foi milimetricamente organizado. Não tinha certeza se ia acontecer, se eu ia ficar grávida, mas era um desejo. Planejar mesmo a gente só consegue fazer com roteiros. Na vida, a gente se prepara para o inesperado. Senão tudo fica muito mecânico, sem fluidez. Não sei como se planeja: ‘Ah… Vou engravidar neste mês’”, comentou.

A atriz tem 37 anos e é casada há 10 anos com o também ator Cássio Reis. O ator vai ser pai pela segunda vez, lembrando que ele tem um filho, Noah, de 14 anos, fruto do seu primeiro relacionamento com Danielle Winits.