Fernanda Terra, do Casamento às Cegas, espera bebê sem fraldas

Ex-participante de reality já está com 34 semanas e brinca em vídeo sobre gravidez de Ben

Ai Faro, só quem viveu sabe a dor e a delícia de ser mães. Acompanhando o Instagram da ex-participante do Casamento às Cegas, Fernanda Terra, a gente lembra de todos os perrengues que já passamos, e quem não passou vai passar. A loira revelou que está de 34 semanas e ainda não tem fraldas para o filho.

“Descobri hoje que recém nascido usa mais ou menos 300 fraldas. E eu não tenho nenhuma fralda ainda”, brincou a mamãe.

Já chama as amigas para organizar um chá de fraldas para essa criança. Vale lembrar que a musa já está com 34 semanas, já já as 40 bate à porta e o Ben vai estar sem o principal: as mais ou menos 300 fraldas.

O fruto do casal, Fernanda e Mack, deve chegar ainda esse mês e já é muito querido por todos. O nome escolhido para o primogênito do casal é Ben e a gente já está torcendo para ver a carinha linda dessa fofura.