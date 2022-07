Fernanda Souza terá novo programa na Netflix

A ex-Chiquitita ta seguindo novos caminhos minha gente. A atriz Fernanda Souza será uma das apresentadoras do reality Iron Chef Brasil, com estreia prevista para 10 de agosto na Netflix. A ex de Thiaguinho dividira o palco com a empresária Anderssa Cabral. Segundo o Notícias da Tv, o programa terá o mesmo formato do famoso MasterChef Brasil, da Rede Bandeirantes.

O programa contará também com participações de outras celebridades como Whindersson Nunes, Wanessa Camargo e Péricles, eles serão os degustadores de alguns pratos.

Fernanda já experimentou a carreira de apresentadora no programa da Rede Globo, Só Toca Top entre os anos de 2018 e 2020.