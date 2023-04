Fernanda Souza curte show do ex-marido com namorada

Atriz e apresentadora esteve com Eduarda Porto no show de Thiaguinho e não deixou de usar as redes sociais para mostrar sua alegria de celebrar ao lado da amada

Os internautas ainda não superaram o término de Thiaguinho e Fernanda Souza, mas mal sabem eles que os dois vivem uma amizade linda. A atriz usou suas redes sociais para compartilhar a sua alegria ao ir no show do ex-marido com a namorada, Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show ‘Tardezinha’ que aconteceu no sábado, dia primeiro. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria… Te amamos sem fim!”, disse ela nos cliques em que parecia pulando e sorrindo ao lado da namorada. A atriz assumiu o namoro com Eduarda em 2022, quando a atriz colocou a boca no trombone para os seus fãs seguidores. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós… Amor é amor”, escreveu.