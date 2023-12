Fernanda Paes Leme revela que já gozou pensando em Ingrid Guimarães

Ingrid Guimarães esteve no ‘Quem Pode , Pod’ e revelou detalhes sobre a masturbação feminina como forma de desmistificar os tabus sociais. A atriz ainda disse que distribuiu presentes para as famosas na divulgação do seu filme de sucesso ‘De Pernas Pro Ar’. Fernanda Paes Leme chegou a revelar que gozou pensando na atriz.

“Eu já tive o privilégio de ganhar um vibrador de Ingrid Guimarães e eu não conhecia ainda o sugador de clitoris. O que você me deu, era uma caixa para divulgar o filme ‘De Pernas pro Ar’ faz um tempo, ela me deu e me explicou que era a Ferrari dos vibradores, leva o orgasmo em tantos segundos”, disse Fê.

Ela ainda completou: “Fui lá e falei, estou de bobeira. Gente, foi muito intenso e muito rápido. Um gozo bem surpreendente e eu gozei pensando na Ingrid Guimarães”, finalizou. Ingrid ainda disse que muitas mulheres gozaram pensando nela depois do filme.