Fernanda Montenegro sofre ataques depois de apoiar Lula no segundo turno

Usuários das redes sociais chegaram a inventar a fake news de que a atriz teria morrido

Esse segundo turno ainda promete ser uma grande bagunça para as minhas fofoqueiras que adoram uma política. O furdunço começou com a declaração de Fernanda Montenegro, apoiando o candidato Lula no segundo turno das eleições. Os usuários das redes sociais disseminaram o hate pela atriz que acabou sendo vítima de fake news.

Os usuários soltaram a inverdade de que Fernanda havia morrido, dá pra acreditar?

“na esperança de um Brasil com educação, com saúde, e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes”. Em nome da democracia, para presidente, Lula”, conclui a atriz.

