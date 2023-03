Fernanda Gentil é demitida da TV Globo

A jornalista estava na casa a 15 anos, mas foi tristemente desperdiçada ao ser colocada para ser apresentadora de entretenimento.

É gente, depois e tentar por diversas vezes fazer com que a jornalista Fernanda Gentil se tornasse uma apresentadora de entretenimento, a emissora TV Globo, finalmente caiu na real e percebeu que esse não é o ramo dominado pela mesma. Porém, essa percepção fez com que, após 15 anos de casa, a jornalista fosse demitida da emissora.

Em seu pronunciamento a respeito da demissão, Fernanda, que começou como repórter do SporTV, em 2009, revelou que sempre imaginou como seria quando esse dia chegasse, mas garante que tudo aconteceu no tempo certo.

“Confesso que durante todos esses anos eu sempre pensava em como seria esse dia quando ele chegasse. Sempre imaginei que ele fosse ser um dia de paz, que a conversa fosse com muito carinho, de forma muito amistosa, e que eu fosse me emocionar muito”, revelou a comunicadora.

Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, a emissora afirmou que a jornalista “segue com as portas abertas para possíveis projetos, seguindo os novos modelos de contratação, como já acontece com outros talentos”.