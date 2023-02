Fernanda Gentil assina com a Play 9 e lança seu canal no Youtube contratada da Globo

Apresentadora está levando um gelo da emissora e se lança na carreira de youtuber

Olha ela! Fernanda Gentil está toda e toda. Mesmo levando um gelo da Globo a musa se lança na carreira de youtuber. De acordo com o Notícias da TV, a apresentadora assinou com a Play 9, que agencia diversos influenciadores nas redes sociais.

A intenção é que Grenada trabalhe com a equipe da produtora e com sua esposa, Priscila Montandon, que também estará no comando da nova aventura de Gentil.

A Globo não respondeu detalhes sobre a liberação da apresentadora, que segue o seu projeto sem dar mais detalhes do que vem por aí. O que sabemos é que ela tem tomado um tom mais humorístico nas suas redes sociais.