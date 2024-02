Fernanda fica e Deniziane sai causado reações espantosas dentro do BBB

Vish! A reação dos brothers depois da saída de Deniziane do BBB 24 não deixa esconder que eles ficaram bem surpresos com o que rolou no paredão. Os brothers não esconderam as emoções e esboçaram as mais diversas ao saber o resultado do paredão.

A fisioterapeuta recebeu 52,02% dos votos, deu adeus ao prêmio milionário e deixou a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira, 20. A mineira disputou o paredão triplo ao lado de Matteus e Fernanda. A carioca recebeu 47,16% dos votos e Alegrete apenas 0,82%.

No discurso de eliminação de Deniziane, o apresentador questionou o fato de duas torcidas terem força e citou uma mudança de atitude que para ela era vista como fraqueza, mas que, na verdade, era sua maior força. Até o final do discurso, Fernanda achou que ela seria a eliminada.