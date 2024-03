Fernanda denuncia Globo por favoritismo com Beatriz

Como sabemos, de boba a Fernanda do bbb 24 não tem nada. A confeiteira de Nikity não só descobri o ranking de favoritos como também ressaltou que a Globo favorece Beatriz durante as edições ao vivo.

Fernanda chegou a essa conclusão depois que a vendedora do Brás derrubou Sabrina Sato durante uma visita da ex-BBB e pela produção do reality ter apenas punido a sister com estalecas negativas.

Então, a niteroiense disse que a única chance de expor o suposto favoritismo da emissora é durante o Sincerão. “Isso acontece porque a Bia é espera, é malandra”, disparou ela.

Ela também reclamou muito da Globo não ter dado uma punição digna para Beatriz, sendo que ela já havia recebido três advertências por importunar artistas durante visitas na casa.

“Deixam ela ter margem. Coisas que a gente tem noção, ela não tem. E não é porque ela nasceu assim. É porque ela é esperta, malandra. Porque ela quer aparecer, quer vingar, quer estar nos lugares, quer causar no ao vivo”, acrescentou ela.

“Isso só vai ter peso se chegar num Sincerão e falar: ‘Agarrou e jogou a mulher no chão, subiu no palco e agarrou artista’… Só tem peso se a gente falar no Sincerão, porque a edição não vai favorecer isso”, reclamou.