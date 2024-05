Felizmente, Tony Ramos recebe alta do CTI

Minha genteee, estou super empolgada com a notícia que acabei de receber. Após passar por duas cirurgias no cérebro, o renomadíssimo ator Tony Ramos felizmente ganhou alta do CTI.

Em um novo boletim, que foi divulgado nesta quarta-feira (22), o hospital revela que o ator está estável e que seu quadro clínico segue em plena recuperação.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação”, notificou o boletim.