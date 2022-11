Felipeh Campos rebate Dayanne Bezerra: “Que família tão abençoada é essa? São pessoas sem dignidade”

Jornalista ainda apontou que não adianta a irmã de Deolane fazer cortina de fumaça diante dos fatos que acontecem dentro da Fazenda

Felipeh Campos deu a cara a tapa e respondeu Dayanne Bezerra a altura. Para quem não sabe, ela tinha vinda a público e pedido que o jornalista fosse mandado embora da emissora onde trabalha, tudo isso porque ele criticou a postura de Deolane dentro da Fazenda. Felipeh rebateu o comentário e ainda apontou que essa não é a primeira vez que ela tenta prejudicar alguém.

“Não adianta tentar fazer cortina de fumaça, justamente para que isso venha tentar me prejudicar ou prejudicar alguém, primeiro foi com Carelli, com Adriane Galisteu, eu Xuxa, que história é essa? Agora simplesmente todo mundo pode mandar? Que família tão abençoada é essa? Que no poder de fogo pode simplesmente acabar com tudo, ou achar que pode acabar com tudo”, iniciou.

Campos ainda diz que a família Bezerra é egocêntrica. “Isso chama egocentrismo, são pessoas que não têm a mínima dignidade e não sabem lidar com a opinião alheia e muito menos a inteligência emocional para viver em sociedade, mais uma vez vocês podem ter certeza, comigo vocês sempre saberão em que terreno vocês estão pisando”, disse.