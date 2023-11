Felipe Titto se queima fazendo publicidade companhia de luz de São Paulo em pleno apagão

Esse final de semana que passou aproveitei o feriado para dar uma voltinha em São Paulo e fiquei surpreendida com a forte chuva que derrubou diversas árvores. Me deparei também com uma publi não sinalizada de Felipe Titto, que recebeu uma onda de hate na internet após fazer a campanha para a ENEL.

“Milhões sem luz em São Paulo há mais de 2 dias e o Felipe Titto fazendo publi para companhia de energia elétrica”, escreveu um internauta completando com carinha de palhaço.

Alguns internautas ainda utilizaram o LinkedIn para fazer uma reclamação sobre a situação. Muita gente ficou sem luz por mais de 40 horas em alguns bairros. “Pedindo para as pessoas que estão sem luz, entrar em contato pelos canais digitais. Detalhe: os canais digitais não funcionam. Tudo é lamentável nessa ação. Depois do temporal de sexta-feira, a Enel vive uma crise gigante, sem precedentes, hoje (domingo), tem bairros com mais de 40 horas sem luz. Usar influencer para melhorar a imagem nesse momento, não é o ideal e nem a melhor estratégia. O que seria ideal? Um informe publicitário em todos os meios de comunicação, na grande imprensa, lugar sério e responsável de preferência, seria o melhor caminho. Fica a dica: a pior atitude de uma marca no momento de uma crise, é querer melhorar a imagem no momento de uma crise. Sangrar o que tiver que sangrar para depois corrigir a rota, ainda é a melhor opção. No desespero e no calor da emoção poucos vislumbram essa possibilidade, é difícil controlar as animosidades e as pressões, mas ainda assim é a melhor opção.”, escreveu.

Outro ainda comentou: “Felipe Titto apagou o publipost da ENEL, será que a luz voltou no SP 2 onde ele supostamente mora? Ou será que a mansão tem gerador”, escreveu.