Felipe Simas é internado e explica motivo: “Urgente”

Felipe Simas deu um susto em seus fãs nesta quinta (25), ao revelar que ficou internado em um hospital do Rio de Janeiro ao sentir algo estranho em seu corpo. O ator deu um depoimento nos seus stories para explicar o motivo de ter procurado ajuda médica e feito os exames.

Felipe foi diagnosticado com uma neurite óptica, que pode ser um sintoma de uma doença autoimune. Porém, ele ainda vai seguir a investigação médica para saber qual é o problema autoimune. “No domingo, eu passei o dia fora e cheguei tarde em casa. Assim que cheguei, eu comentei com a Mari que estava sentindo uma coisa estranha no olho direito. Eu percebi que meu olho direito estava com umas manchas, não estava focando muito bem, enquanto o esquerdo estava 100%. A Mari falou: ‘Descansa, amanhã a gente vê como você acorda’. Na manhã de segunda-feira, acordei com a mesma coisa no olho e ligamos para a oftalmo, que nos atendeu e ela nos encaixou no consultório. Ela falou: ‘Felipe, acredito que você esteja com uma neurite óptica. Vou pedir uma ressonância do seu cérebro urgente. Não vou dar um diagnóstico porque a neurite é um sintoma de alguma coisa, a gente não sabe o que é’. Ela falou que era uma corrida contra o tempo, porque precisava ser detectado o mais breve possível”, disse ele.

E completou: “Na manhã seguinte, a gente foi fazer o exame de imagem e foi comprovado a neurite. O neuro pediu outros exames. E entre esses exames, uma punção da lombar, e foi descartado os mais perigosos, que poderia ser tumor, infeccioso e viral. A gente ficou com uma doença autoimune, que não sabemos ainda. Pode ser que aconteça uma vez na vida e nunca mais, ou pode ser algo recorrente na minha vida. Agora a gente vai atrás para saber o que essa doença autoimune. Mas dizer que está tudo em paz. Estou firme e forte na fé”.