Foi tudo! Show de Felipe Ret e L7nnon emociona Pedro Scooby, Paulo André, DG e Jessilane; e deixam recado

Impossível não se emocionar com a reação deles ao vê-los no reality show

Depois de Natália ter se emocionado com o show de Iza, foi a vez de Pedro Scooby, Douglas Silva, Paulo André e Jessilane se emocionarem com o show de Felipe Ret e L7noon nesta quarta-feira, (13), no ‘BBB22’.

Os meninos são fãs absurdos dos rapazes e estão sempre cantando suas músicas. Prova disso é que enquanto Pedro Scooby e Paulo André tomavam banho para a festa de ontem, estavam cantando “Corte Americano”, música de Ret e L7 juntos, acredita?

PA e Scooby já começaram o esquenta pro show de hoje e estão cantando a música “corte americano” do Felipe Ret com L7nnon, enquanto tomam banho. Detalhe: eles nem imaginam que o Ret e o L7 são as atrações da festa do #BBB22 de hoje! Eles vão amar o show, né? pic.twitter.com/ACkzawmj4e — QG Pedro Scooby 🌊 (@QGPedroScooby) April 13, 2022

Na hora que os cantores subiram ao palco para fazer o show juntos, os meninos tiveram uma crise de emoção e começaram a gritar, pular, se jogaram no chão… Foi muito emocionante ver o quanto eles podem ser medalhista olímpico, o surfista mais incrível e o ator indicado ao Emmy, o primeiro do Brasil, mas se emocionam com seus ídolos como se fossem a primeira vez que os vissem.

Tô morrendo com o Scooby e o PA quando viram que era show do Filipe Ret e do L7nnon kkkkk #BBB22 pic.twitter.com/8xjiesPapd — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 14, 2022

Antes de irem embora, os cantores deixaram um recado para os brothers: “Independente do que aconteça, do que vá acontecer, cada um de vocês não é menos ou mais importante. Para nós é uma vitória estar ensse lugar e é uma vitória para vocês chegarem nessa fase aqui. Quero deixar estampada a nossa gratidão por cantar para vocês, desejar toda sorte e benção do mundo e que Papai do Céu ilumine vocês, as famílias e quem torce para vocês. Obrigada pela atenção!”, disse L7.

Um recado especial do L7NNON e Filipe Ret para os brothers ❤️💥🎤 #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/SaVM92EY4t CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 14, 2022

Depois, Jessi comentou com PA a representatividade e a diversidade que o show teve. “Para eles, isso é surreal! Olha onde eles vieram, velho! Você tem noção? Os rappers mais queridos do Brasil, L7nnon e Felipe Ret. Tem noção do que é isso? Imagino como eles estão”, comentou a bióloga e Scooby estava emocionado por eles cantarem as músicas que eles cantam no reality. E quando foram dormir, PA e o surfista ainda comentavam emocionados sobre o show. Fofo né?

“Pra eles, isso é surreal!” 💛 A Jessi falando sobre @FilipeRet e @L7nnon1 se apresentarem na festa do @TikTokBrasil. Ela em êxtase por ver a diversidade e a representatividade no #BBB22! Jessi fica feliz pelas pequenas grandes coisas. É nos detalhes que se faz o imenso! pic.twitter.com/DUeinSVFG2 — Jessi Alves 🧬 (@a_jessilane) April 14, 2022

Scooby e PA estão felizes até agora com o show do L7nnon e Ret #BBB22



pic.twitter.com/dsi02DuJuo — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 14, 2022