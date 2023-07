Felipe Prior perde seguidores famosos

O arquiteto e ex-BBB teve sua condenação em seis anos em regime aberto após caso de estupro vir à tona e gerar um efeito dominó em suas redes sociais que era recheada de famosos

Manu Gavassi já avisou que os ideais de Prior eram questionáveis há tempo, mas ninguém quis escutar, né? Depois de ter uma matéria no Fantástico em que a reportagem conta detalhes sobre o caso de estupro e a condenação do ex-BBB, ele perdeu diversos seguidores famosos.

De acordo com Fábia Oliveira, Anitta, Carlinhos Maia, Jade Picon e Rafa Kalimann já não fazem mais parte da lista de amigos do ex-Global.

Felipe Neto ainda detonou o arquiteto em seu Twitter. “Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer ‘ah mas…’. Agora, definitivamente corte da sua vida para sempre qualquer pessoa que, mesmo depois do estupro provado, fica do lado do estuprador. Nojo”, declarou.