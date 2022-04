BA-BA-DO! Felipe Prior pede emprego para Maira Cardi e debocha de sua agência

O ex ‘BBB-20’ deixou bem claro que não suportaaaaa Arthur Aguiar

PEGA FOGO, CABARÉ! Eu amo uma boa treta e já pego a pipoca! E o novo round entre Maira Cardi e Felipe Prior já começou e tudo pela nova agência que ela abrirá como noticiei aqui.

O perfil Gossip do Dia (@gossipdodia), no Instagram, postou a notícia a respeito da agência e Prior tratou de ir lá pedir emprego para a coach! “hahahahahahhaha posso ser funcionário junto da @manugavassi????? Ajudo a formar um paredão legal. Com bastante votação. A paro né? Não ganhou nada e tão achando que são pika. Pyong ficou se achando e foi pro buraco. Alô Brasil eu não gosto da soberba”, declarou o arquiteto.

E olha, Prior fica afiadíssimo quando se trata de Arthur Aguiar viu? Ele não gosta de jeito nenhum do participante do ‘BBB22’ e o acha extremamente montado. Anteontem, (5), ele fez alguns tweets dizendo que adora o slogan da torcida do Pãozinho, “Arthura ou Surta”, mas que não torce por ele por ser do contra. Ele já deixou claro que sua torcida é por Lina, por acha-la verdadeira. E mais: que tem orgulho de ter sido eliminado no paredão com Manu Gavassi que revolucionou a internet após sua participação no reality show da Rede Globo.

Eu torço pra quem eu quiser . Se não gostar Athura ou surta kkkk . Brincadeira não quero que ele ganhe . Sou do contra . Mas a piada é boa — Felipe Prior (@felipeprior) April 6, 2022

Cara eu perdi meu Big brother pra menina que revolucionou a internet no paredão maior da história . Tenho o máximo respeito a manu por tudo que ela fez ao programa . Mas escutar bosta de Zé não vou . Não vou ter medo e acho que a maioria das pessoas não tem que ter — Felipe Prior (@felipeprior) April 6, 2022

Será que Maira Cardi vai responder ao ex-BBB? Estou ansiosa…