Felipe Prior anuncia sua chegada no Only Fans

Ex-BBB abriu a sua conta na plataforma de conteúdo adulto

Felipe Prior não se rendeu aos encantos do Only Fans e parece que a plataforma o deixou hipnotizado. Depois do bafafá que Key gerou no BBB dizendo que ganha milhões com fotos dos pés, o muso partiu para cima, assim como muitos ex-BBB´s e resolveu abrir a sua conta.

“Cheguei! Aqui só tem pé”, escreveu ele na descrição da plataforma.

Vale lembrar que o último ex-BBB que abriu sua conta na plataforma foi Daniel Lenhardt. Será que podemos esperar uma parceria?