”Curioso que os 2 cantores que não gostam de mim se chamem Zé Felipe e Zé Neto”, diz Felipe Neto

Influenciador publicou sobre seus “inimigos” no Twitter

Se de um lado a paz reinou, de outro a poeira está longe de baixar, viu? Felipe Neto usou seu Twitter para dar aquela cutucada em uma treta antiga entre ele e Zé Felipe e Zé Neto. Quer engajamento Felipe? Não entendi o motivo do tweet uma hora dessas. Aloca!

É no mínimo curioso que os 2 cantores que não gostam de mim se chamem Zé Felipe e Zé Neto. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) June 23, 2022

Para quem não se lembra, Felipe foi uma das primeiras pessoas públicas a se pronunciar diante da treta de Zé Neto e Anitta que envolve a Lei Rouanet. O influenciador disse que o artista precisava atacar colega de trabalho para ser notado. Eita!

Já com Zé Felipe não foi muito diferente. O influenciador falou poucas e boas, criticando as lives que os cantores faziam só para beber cachaça, não demorou muito para que o cantor dono de hits e dancinhas no Tik Tok rebatesse tudo à altura. “Primeira coisa, livezinha é a (palavrão), meu irmão. Segunda coisa, a cachaça que nós bebemos nas lives, nós não estamos pedindo para você pagar”, disse.

Quem vive de passado é o museu Felipe, desapega que a vida leva!