Felipe Neto sobre aprovação do fim do casamento homoafetivo no Brasil: “É o Congresso mostrando exatamente o que ele é”

O influenciador esteve no PodPah e não deixou de falar sobre a aprovação pela Comissão da Câmara pelo fim do casamento homoafetivo

Felipe Neto não deixou de dar sua opinião na aprovação pela Câmara pelo fim do casamento homoafetivo no Brasil. O influenciador vê a situação como um recado do Congresso para um cenário do que eles realmente são.

“Hoje foi aprovado na porra da Comissão Especial. Foi aprovado o projeto para proibir o casamento entre pessoas homoafetivas. É um projeto natimorto, não tem a mínima condição de ser aprivado”, disse.

Ele ainda completa: “É o Congresso mostrando exatamente o que ele é, o que ele representa. Infelizmente é um retrato de uma parcela significativa do nosso povo, foram 12 votos a 5, agora será votado de novo, mas é um recado”, finalizou.

O Projeto de Lei agora passa a tramitar na Câmara com um teor oposto ao da proposta original, porque além de colocar o fim ao casamento para pessoas do mesmo sexo, o texto proíbe as decisões judiciais que flexibilizam essa regra. Ou seja, ainda não é o fim. Acompanho de perto essa barbaridade.