Felipe Neto polemiza a ideia de suspensão de jogos: “Armar a população é seguro”

Depois do ataque a creche, o Deputado Zé Trovão pediu para que o presidente suspenda jogos violentos, Felipe Neto rebateu o comentário no Twitter

Felipe Neto se tornou a Anitta do mundo gamer, afinal, ele vive dando pitaco nas políticas públicas, no governo e dessa vez não foi diferente. O gamer usou as redes sociais para ironizar o comentário do Deputado Zé Trovão pedindo a suspensão de jogos violentos após ataque à creche.

“Os caras acham que armar a população é seguro, mas videogame tem que ser proibido”, escreveu ele.

Acontece que rola um boato de que o autor do crime em Blumenau teria sido influenciado pelos jogos de videogame. Claro que Felipe não perderia a oportunidade de falar sobre o armamento da população, que é uma das linhas de combate do Governo Lula, diferente de Bolsonaro, ex-presidente.