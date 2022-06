Felipe Neto sobre polêmicas com marcas: “Muita gente só começou a falar ano passado”

Youtuber utilizou seu Twitter para se pronunciar por marcas estarem derrubando publicidades de pessoas que tomam posicionamento político

Depois de Luísa Sonza lançar o textão no Twitter sobre as marcas estarem derrubando a publicidade de influencers que tomam posicionamento político, foi a vez de Felipe Neto. O gato problematizou a questão, dizendo que muita gente só começou a tratar a questão no ano passado.

“As marcas estão há 4 anos boicotando quem fala de política. Só que muita gente só começou a falar no ano passado”, escreveu o influenciador que já toma o posicionamento político desde séculos antes da polêmica.

Esse quebra- cabeça precisa de uma peça muito importante, Felipe venha comentar mais para nós o que acha disso, te imploro!