Felipe Neto pediu desculpas para Dilma Rousseff depois de ter apoiado golpe

Influenciador foi um grande crítico do governo do PT

Quem te viu, quem te vê, hein Felipe Neto! O influenciador derrubou o ego altíssimo e pediu desculpas pessoalmente para Dilma Rousseff. Para quem não sabe, o Youtuber foi um dos grandes críticos do governo do PT e ainda apoiou o golpe nas redes sociais com diversos vídeos detonando Dilma e Lula. Eita!

A notícia veio por meio de um perfil no Twitter que dizia: “Encontrei o Felipe Neto e tive a oportunidade de vê-lo ao vivo pedir desculpas para a Presidenta Dilma por ter apoiado o golpe. Felipe Neto é um exemplo de influenciador extremamente coerente, corajoso e responsável”.

Felipe ainda postou uma foto ao lado de Lula e declarou seu voto ao candidato à presidência deste ano: “É hora do amor vencer o ódio! Lula 13 no primeiro turno!!!”, escreveu.