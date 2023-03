Felipe Neto participará da transmissão do amistoso Brasil x Marrocos, ao lado de Galvão Bueno

Além dos dois, a transmissão do jogo contará com a participação de Casagrande e do Tino Marcos.

Gente, nesta sexta-feira (17), o empresário e youtuber Felipe Neto anunciou uma novidade para os seus fãs. Cheio de novos projetos, o gato participará da transmissão do primeiro jogo da seleção brasileira após a copa do mundo, o amistoso entre Brasil e Marrocos. A transmissão será feita pelo icônico comentarista esportivo, Galvão Bueno, em seu canal do Youtube, que é agenciado pela empresa de Felipe, a Play9. "É com IMENSO orgulho que trago essa notícia! Eu estarei na transmissão do jogo Brasil x Marrocos! Será a estreia do Galvão Bueno junto da Play9 no YouTube. E terá a companhia de Casagrande, Tino Marcos e grande equipe", legendou o youtuber.