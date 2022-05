Felipe Neto ganha resposta de jornalista depois de comentário sobre caso Johnny Depp

“Precisamos romper essa armadura que confina mulheres”, escreveu a jornalista Flávia Oliveira

Felipe Neto fez um desabafo sobre o caso de justiça dos Estados Unidos em que Amber Heard denuncia casos de agressão, tortura e estupro, partindo de Johnny Depp. Na opinião do youtuber, a falta de provas diante das acusações pode fazer mal para outras mulheres que sofrem das mesmas agressões. A jornalista Flávia Oliveira rebateu o comentário de Felipe, demonstrando seu ponto de vista e dando uma aula.

“Já são horas e horas de 2 dias de depoimento da Amber Heard. Assisti várias dessas horas (não todas). Alguém sabe se ALGUMA prova, qualquer uma, qualquer mísera prova, foi apresentada? Sobre os anos e anos que ela diz ter sido espancada, estuprada, abusada, torturada. ALGO?”, perguntou o youtuber.

Felipe ainda diz que se a atriz estivesse mentindo isso poderia refletir no tratamento de casos de outras mulheres: “Se ficar provado que Amber Heard mentiu sobre tudo, eu fico pensando no estrago que ela causará para todas as mulheres que tentam lutar contra agressão doméstica pelo mundo”, investiu.

A jornalista entrou na discussão a partir do momento em que ele junta as mulheres como um todo. “Entendo seu ponto. Mas precisamos romper essa armadura que confina mulheres e minorias em geral na homogeneidade. Um homem corrupto, assassino, criminoso – principalmente, se branco – não condena todos os homens. Nós também somos diversas”, explicou a comentarista política.

Neto ainda respondeu ao comentário da jornalista dizendo que fica pensando na quantidade de advogados que vai usar Amber para defender homens de caráter duvidoso. “Desculpa aí… O algoritmo dessa rede deu de me apresentar suas postagens hoje”, finalizou a comentarista diante a sua primeira interação com Felipe.