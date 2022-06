Gkay não perdoa e comenta que pegaria Felipe Neto

Influenciadora investiu em comentários na foto do youtuber

Ninguém segura essa novinha, Gkay investiu no Felipe Neto no Instagram para quem quisesse ver. A influenciadora comentou na foto do rapaz que pegaria o do meio, falando do youtuber de sucesso. Na foto Felipe dividia espaço com mais dois homens e ainda brincou de MIB – Homens de Preto.

“Eu pegava o do meio”, escreveu a influenciadora na publicação do youtuber, Felipe Neto. Não é por nada, mas preciso concordar com a influenciadora, Felipe está um gato.

O amigo de Gkay, Lucas Rangel, ainda comentou: “Ai meu pai, lá vai ela”. Será que vem aí?