Felipe Neto foi ameaçado por bolsonarista em Paris: “Ameaçando, xingando e gritando”

Youtuber foi assistir ao jogo do PSG e acabou sendo ameaçado por torcedor que estava no camarote de Neymar

Muito longe do calor do Rio de Janeiro ou Salvador, Felipe Neto está curtindo a França no melhor clima de Paris possível. Pena que ontem (19), o youtuber foi até um jogo do PSG e acabou sendo ameaçado por um bolsonarista que estava no camarote de Neymar. O brasileiro ainda disse que sempre que for a Paris, vai assistir a um jogo do Saint Germain.

“Fomos perseguidos por um bolsonarista saindo do estádio. Ele ficou ameaçando, gritando e xingando. Isso só mostra tudo que eles são. Nós ignoramos e seguimos em frente”, iniciou.

Felipe ainda disse que o bolsonarista perguntou o que ele estaria fazendo ali e que se ele for de novo vai encher ele de porrada. “Aviso que toda vez que estiver em Paris irei ao jogo do PSG”, finalizou.