Felipe Neto discute com a mulher de Thiago Silva: “Como esses filhos da p*ta tomam um gol de contra-ataque”

Belle Silva saiu em defesa da Seleção Brasileira e ainda disse que era o mesmo time que deu alegria por Felipe ser brasileiro

Defendeu e mostrou que não está nas redes apenas para olhar. A esposa de Thiago Silva mostrou que tem categoria na hora de responder quem seja que esteja disposto a atacar a Seleção Brasileira, no qual o seu marido atua como capitão. A treta foi instalada contra Felipe Neto, que usou o Twitter para desabafar depois do jogo que me fez arrancar os cabelos com a pinça. Belle Silva não ficou calada e rebateu o comentário do youtuber.

“Como esses filhos da p*ta tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo faltando três minutos para acabar a prorrogação? Como?”, escreveu Felipe.

A esposa de Thiago rebateu o comentário: “Esses ‘fdp’ são os mesmos que te fizeram gritar de alegria há 5 jogos atrás e que te ajudaram quando você estava na merd* em Paris, lembra? Você não respeita os profissionais que fizeram o que podiam pra levar esse hexa, que você certamente comemoraria. Vai procurar a sua turma!!!”.

Pensa que acabou? Felipe ainda rebateu o comentário da esposa de Thiago. “Não posso nem ficar p*to e xingar a seleção que vem esposa de jogador me atacar publicamente. 200 milhões de pessoas revoltadas xingando, mas eu que sou o problema”.

“Com mais de 3 mil comentários, por que só o meu te incomodou? Internet é assim: fala o que quer, ouve o que não quer. Isso vale para todos”, completou a esposa do capitão da Seleção.