Felipe Neto chama senador Ciro Nogueira de “Ciro Nojeira”

Amores, fui comprar meu bacalhau de Páscoa em um açougue aqui de Copacabana , e só escuto as minhas amigas nordestinas criticando o YouTuber e torcedor do Botafogo, Felipe Neto, eu curiosa questionei o motivo, já que adoro Felipe, e elas me contaram que ele estava detonando o senador Ciro Nogueira no Twitter, pelo seguinte motivo:

Após o político compartilhar uma pesquisa, que foi realizada pelo Instituto Paraná pesquisas em suas redes sociais, pesquisa essa que mostra um empate técnico entre o atual presidente Lula e a ex-primeira-dama e possível candidata a presidente da República, com o apoio de seu marido, o ex-presidente, que atualmente está inelegível, Jair Bolsonaro, o Youtuber criticou o método da pesquisa e chamou o político de Ciro Nojeira.

Diante desta crítica, Ciro resolveu responder Felipe, afirmando que não sabe com qual personalidade do Youtuber ele está lidando, o do passado, o do presente ou o do futuro, garantindo que não vale a pena entrar nesse embate.

Continuando a discussão, Felipe garante que toda a sua trajetória faz parte de uma evolução e afirma que Nogueira é “vendido”.

Rebatendo novamente, o político afirma que o Youtuber poderia ser porta-voz do Centrão, que para quem não sabe é um conjunto de partidos políticos que não seguem uma orientação ideológica específica, o que faz com que eles possam se aproximar de qualquer poder executivo, lhes garantindo vantagens e privilégios.

Por fim, Felipe afirma e comprova, compartilhando uma matéria da Folha de São Paulo, que foi escrita por ninguém menos que a jornalista Mônica Bergamo, que o político sim pertence ao Centrão, já que em 2017 afirmou que Lula foi o melhor presidente do Brasil e hoje fica lambendo as botas do ex- presidente Jair Bolsonaro.